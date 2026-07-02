Die schwarz-rote Koalition will die Vorschläge der Rentenkommission bis Ende des Jahres umsetzen. (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Bundeskanzler Merz sagte nach dem Koalitionsausschuss gestern Abend in Berlin, konkret umfasse die Steuerreform unter anderem eine Anhebung des Grundfreibetrags und eine Erhöhung des Kindergeldes. Zugleich soll die sogenannte Reichensteuer angehoben werden. CDU, CSU und SPD hätten einen ganzen Katalog von bedeutenden Reformen beschlossen, um Deutschland in die Zukunft zu führen, erklärte Merz.

Die Koalition vereinbarte außerdem, die Vorschläge der Rentenkommission bis Ende des Jahres umzusetzen. Zum Reformpaket gehört auch ein Abbau mehrerer bürokratischer Vorgaben.

Verschärfungen bei Krankschreibungen

Ein weiterer Aspekt sind Verschärfungen bei der Krankschreibung. Nach Plänen von Union und SPD soll die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden. Vorgesehen ist auch, dass Beschäftigte bereits am ersten Tag der Erkrankung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen.

Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin Bas kündigte an, man wolle durch Wirtschaftswachstum auch mehr Arbeitsplätze schaffen. CSU-Chef Söder betonte, die Beschlüsse zeigten, dass die Koalition kompromiss- und handlungsfähig sei.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.