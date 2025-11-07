Georgien
Bundesregierung entsendet deutschen Botschafter zurück nach Tiflis

Die Bundesregierung hat den deutschen Botschafter in Georgien, Fischer, zurück nach Tiflis entsandt.

    Zu sehen ist ein Teil der Außenfassade des Berlin Auswärtigen Amtes.
    Das Auswärtige Amt schickt seinen Botschafter Fischer nach Georgien zurück. (picture alliance / dts-Agentur / -)
    Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, man habe die ausdrückliche Erwartung an die georgische Regierung, dass persönliche Angriffe auf den Botschafter unterblieben. Die Rückberufung Fischers vor einigen Wochen zu Konsultationen nach Berlin war mit unbegründeten Anschuldigungen und aggressiver Rhetorik der georgischen Führung gegenüber dem Diplomaten begründet worden.
    Georgien befindet sich seit der Parlamentswahl vor einem Jahr in einer politischen Krise. Opposition und regierungskritische Demonstranten werfen der Führung des Landes vor, zunehmend in Autoritarismus zu verfallen und sich Russland anzunähern.
