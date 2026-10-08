Bruttoinlandsprodukt

Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, die deutsche Wirtschaft befinde sich auf Wachstumskurs. (Ole Spata / dpa)

Als Gründe für die verbesserten Erwartungen gelten vor allem ein gestiegenes Exportgeschäft sowie die schuldenfinanzierten Investitionen des Staates in ⁠die Infrastruktur ⁠und die Bundeswehr. Das Ministerium teilte mit, die deutsche Wirtschaft befinde sich auf Wachstumskurs und habe sich angesichts des Konflikts im Nahen Osten und der gestiegenen Energiepreise als widerstandsfähiger erwiesen als erwartet.

Für das kommende Jahr wird nun ein Plus von 1,1 Prozent erwartet. Für 2028 rechne man dann lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. Zuletzt ‌hatten auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Schätzung erhöht.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.