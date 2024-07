Die Wolfsschanze nach der Explosion am 20. Juli 1944. (picture alliance / akg-images / akg-images)

Bei einer Feierstunde in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin ist eine Ansprache von Bundeskanzler Scholz geplant. Zum Gedenken an die Beteiligten des Umsturzversuchs wollen Scholz und Bundespräsident Steinmeier Kränze niederlegen an der Stelle, an der Claus Schenk Graf von Stauffenberg und drei seiner Mitstreiter erschossen wurden. Zu der Gedenkveranstaltung werden auch Bundestagspräsidentin Bas und Bundesratspräsidentin Schwesig erwartet.

Am 20. Juli 1944 hatte eine Widerstandsgruppe um Stauffenberg versucht, Hitler im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" in Ostpreußen zu töten. Das Attentat misslang. Zahlreiche Beteiligte wurden von der NS-Justiz verurteilt und hingerichtet.

