Mutmaßliche Kabel-Sabotage

Gebäude des Auswärtigen Amtes (Markus Heine dpa/lbn)

Die europäische Sicherheit werde nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch durch hybride Bedrohungen von Seiten böswilliger Akteure bedroht, heißt es in einer Erklärung des Auswärtigen Amts, aus der der Tagesspiegel zitiert. Die EU-Kommission erklärte, sie wolle weitere Sanktionen gegen die Russische Schattenflotte prüfen. Damit sind Tanker unter fremder Flagge gemeint, mit denen Russland das vor zwei Jahren verhängte Öl-Embargo umgeht.

In der Ostsee waren die Stromverbindung "Estlink 2" zwischen Estland und Finnland und mehrere Telekommunikationskabel unterbrochen worden. Zuvor befand sich in dem Gebiet ein russischer Tanker. Die NATO kündigte nach den Vorfällen an, ihre Präsenz in der Ostsee zu verstärken.

