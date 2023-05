Für den Schutz der Tiere wurde eine Beauftragte auf Bundesebene benannt. (picture alliance / blickwinkel/J. S. Peifer)

Die Regierung berief die Veterinärin Ariane Désirée Kari in das Amt. Sie war zuvor Tierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg. Kari soll ihre neue Position am 12. Juni übernehmen. Sie kündigte an, den Fokus auf Missstände im Umgang mit Tieren zu richten, damit diese von den zuständigen Stellen behoben würden. Landwirtschaftsminister Özdemir sagte, die Berufung der Beauftragten zeige, wie wichtig der Bundesregierung das Thema Tierschutz sei.

