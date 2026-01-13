Landwirtschaft

Carsten Schneider auf dem Agrarkongress des Bundesumweltministeriums (picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow)

Ein Unterbietungswettbewerb würde langfristig allen schaden, sagte Umweltminister Schneider anlässlich eines Kongresses im Vorfeld der Messe Grüne Woche in Berlin. Zudem betonte er, die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission zur Finanzierung nach 2027 hätten zur Folge, dass größere Betriebe im Norden und Osten Deutschlands weniger Mittel bekämen. Hier müsse man mehr Rücksicht auf gewachsene Betriebsstrukturen nehmen.

Agrarminister Rainer sagte mit Blick auf das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, er habe Verständnis für Sorgen der Bauern. Sollte sich etwa zeigen, dass Importmengen sensibler Produkte wie Zucker oder Rindfleisch zu stark stiegen oder Preise unter Druck gerieten, müsse die EU gegebenenfalls nachschärfen.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.