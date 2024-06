Nationaler Gedenktag an den Volksaufstand in der DDR (Monika Skolimowska/dpa)

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner erinnerte an den Mut der Bürger vor 71 Jahren. An der Gedenkstunde nahm auch die SED-Opferbeauftragte Zupke teil. Sie hatte kürzlich beklagt, für viele SED-Opfer seien die Folgen der erlebten Repressionen weitreichend und anhaltend. Hilfen kämen zu schleppend.

Am 17. Juni 1953 waren rund eine Million Menschen in Ost-Berlin und an hunderten weiteren Orten der DDR auf die Straße gegangen. Auslöser war der Widerstand gegen eine Erhöhung der Arbeitsnormen. Die Protestierenden stellten aber auch politische Forderungen - etwa nach freien Wahlen und der Einheit Deutschlands. Die Proteste wurden gewaltsam beendet. Mindestens 55 Menschen wurden getötet und 15.000 verhaftet.

