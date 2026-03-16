Iran-Krieg

Stefan Kornelius, Sprecher der Bundesregierung (Kay Nietfeld/dpa)

Regierungssprecher Kornelius sagte, dieser Krieg habe nichts mit der NATO zu tun. Es gebe auch gar kein Mandat für einen solchen Einsatz. Trump hatte zuvor in der "Financial Times" mit einer "sehr schlechten Zukunft" für die NATO gedroht, sollte diese die USA nicht beim Schutz der Straße von Hormus unterstützen. Trump ruft auch einzelne Staaten wie China auf, sich an einer solchen Mission zu beteiligen.

Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte Beratungen über mögliche Optionen für einen Marineeinsatz an. Sie sagte bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel, es liege im europäischen Interesse, die Meerenge offen zu halten. Eine Option sei, die Mission "Aspides" zum Schutz der Schifffahrt im Roten Meer auf den Persischen Golf auszuweiten. Hierzu äußerte sich Bundesaußenminister Wadephul skeptisch. Er sagte ebenfalls in Brüssel, für eine Ausweitung von "Aspides" seien eine neue rechtliche Grundlage und unter anderem ein Bundestags-Beschluss nötig.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.