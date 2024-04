Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Frühjahrsprojektion zur Wirtschaftsentwicklung vorgestellt. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In dem von Bundeswirtschaftsminister Habeck vorgestellten Bericht wird mit einem leichten Wachstum von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gerechnet. Im Februar lag die Prognose noch bei 0,2 Prozent. Für das kommende Jahr erwartet die Bundesregierung ein Wirtschaftswachstum von 1,0 Prozent.

Habeck erklärte, es gebe Zeichen für eine leichte konjunkturelle Aufhellung, insbesondere durch die sinkende Inflation. Der Grünen-Politiker wies jedoch auf strukturelle Standortprobleme hin, die weiter angegangen werden müssten.

In der Wirtschaft selbst hat sich die Stimmung leicht verbessert. Der vom Münchner Ifo-Institut ermittelte Geschäftsklimaindex stieg den dritten Monat in Folge. Als Gründe wurden verbesserte Aussichten in der Dienstleisterbranche und im Handel genannt.

