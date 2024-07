Frankreich-Wahl

Parlamentswahlen in Frankreich: Die Wahllokale sind geöffnet. (picture alliance / Hans Lucas / Matthieu Delaty)

Frankreich sei Deutschlands wichtigste Partner in Europa, sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Und so solle es auch bleiben. Die Wahl selbst wollte Hebestreit nicht kommentieren. Nach der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag sei man klüger, vorher werde sich die Bundesregierung nicht eingehender äußern. Spaniens sozialdemokratischer Ministerpräsident Sanchez erklärte dagegen, er hoffe auf eine Mobilisierung der französischen Linken gegen die Rechte. Auch Polens Regierungschef Tusk warnte vor einem Erstarken des rechten Lagers. Dessen Vertreter griffen im Osten und Westen des Kontinents nach der Macht und bündelten zudem ihre Kräfte im Europa-Parlament.

