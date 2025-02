Münchner Sicherheitskonferenz (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Regierungssprecher Hebestreit erklärte, es sei nicht richtig, dass sich jemand aus dem befreundeten Ausland so einseitig in den Wahlkampf einmische. In Deutschland sei es guter Brauch, dass die Bürgerinnen und Bürger über die Grundlage ihrer Wahl selbst entschieden.

Vance hatte in einem Interview mit dem Wall Street Journal die etablierten Parteien in Deutschland aufgefordert, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Den politischen Führungskräften in Europa warf er vor, sich anti-demokratisch zu verhalten und Angst vor dem eigenen Volk zu haben.

Vance hält am Nachmittag eine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Zuvor sprechen Bundespräsident Steinmeier und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Die Konferenz steht vor allem im Zeichen der künftigen Ukraine-Politik.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.