Menschenrechte

In Istanbul hatten am Abend zehntausende Menschen gegen die Verhaftung und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamgolu vor 100 Tagen protestiert. (Khalil Hamra/AP/dpa)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte in Berlin, das Vorgehen verstärke die deutschen Sorgen um Demokratie und Rechtstaatlichkeit in der Türkei. Zweifel an der Unabhängigkeit der türkischen Justiz und der Polizeibehörden nähmen so zu.

Gestern Abend hatten in der türkischen Metropole zehntausende Menschen gegen die Verhaftung des Oppositionspolitikers Imamoglu vor 100 Tagen wegen angeblicher Korruption demonstriert. Er gilt als wichtigster politischer Widersacher von Präsident Erdogan. Nach der Kundgebung wurden 42 Menschen festgenommen. Ihnen wird nach Angaben der Regierung die Beleidigung Erdogans und Widerstand gegen Sicherheitskräfte vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.