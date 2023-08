Ein Fallschirmspringer der Bundespolizei fliegt am Tag der offenen Tür der Bundesregierung über der Kuppel des Reichstagsgebäudes. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Heute und morgen können Bürgerinnen und Bürger zahlreiche Veranstaltungen in den verschiedenen Bundesministerien besuchen. Geplant sind unter anderem Gespräche mit Außenministerin Baerbock und Bundesjustizminister Buschmann. Kanzler Scholz wird morgen Nachmittag im Kanzleramt sein, um Fragen der Besucher in einem einstündigen Bühnentalk zu beantworten. Regierungssprecher Hebestreit will sich zudem in einer Pressekonferenz den Fragen von Kindern und Jugendlichen stellen.

