Die Bundesregierung veranstaltet den Tag der offenen Tür jedes Jahr. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

Morgen ist auch eine Teilnahme von Bundeskanzler Merz geplant. Rund um das Reichstagsgebäude wird zudem der im vergangenen Jahr eingeführte Nationale Veteranentag gefeiert.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.