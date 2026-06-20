Jedes Jahr können interessierte Bürgerinnen und Bürger die Ministerien und das Kanzleramt besuchen sowie mit Regierungspolitikern ins Gespräch kommen. Heute ist unter anderem eine Pressekonferenz mit Regierungssprecher Kornelius für Kinder und Jugendliche geplant. Außerdem sind Treffen mit Forschungsministerin Bär, Entwicklungsministerin Alabali Radovan und Umweltminister Schneider möglich.
Morgen ist auch eine Teilnahme von Bundeskanzler Merz geplant. Rund um das Reichstagsgebäude wird zudem der im vergangenen Jahr eingeführte Nationale Veteranentag gefeiert.
Diese Nachricht wurde am 20.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.