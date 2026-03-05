Gestrandete Urlauber

Flug LH345 wird gegen halb Acht am Frankfurter Flughafen erwartet. An Bord befinden sich Menschen, die von der Bundesregierung ausgewählt worden sind. Sie waren infolge des US-Angriffs auf den Iran in der Golf-Region gestrandet und mussten über den Landweg nach Maskat gebracht werden. Bundesaußenminister Wadephul hatte angekündigt, dass besonders verwundbare Gruppen ausgewählt würden, wie etwa Schwangere, Kranke oder Kinder.
Diese Nachricht wurde am 05.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.