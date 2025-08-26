Auswärtiges Amt

Afghanen dürfen aus Pakistan einreisen. (Soeren Stache/dpa)

Die Prüfungen der Fälle liefen wieder an, teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit und bestätigte damit einen Pressebericht. Personal der zuständigen Behörden sei bereits vor Ort in Pakistan. Dort warten derzeit rund 2.000 Afghanen und ihre Familienangehörigen auf eine Ausreise nach Deutschland. Sie hatten vor der Machtübernahme der Taliban als Ortskräfte für die Bundeswehr oder für deutsche Organisationen gearbeitet. Pakistan hatte zuletzt damit begonnen, afghanische Flüchtlinge abzuschieben. Darunter sollen auch Personen sein, die für das deutsche Aufnahmeprogramm vorgesehen sind.

Innenminister Dobrindt hatte unter anderem anderem auf einen hohen Zeitaufwand für umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen verwiesen.

