Für die Chemieindustrie wird ein Maßnahmenpaket aufgesetzt (Archivbild). (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

In Absprache mit der Branche wurde in Berlin die sogenannte "Chemieagenda 2045" vorgelegt, die unter anderem eine Senkung der Stromkosten vorsieht. Geplant ist zudem, Firmen von Belastungen durch den CO2-Emissionshandel zu entlasten. Ferner will sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für Vereinfachungen im Chemikalienrecht einsetzen.

Die Chemie zählt zu den größten Industriebranchen in Deutschland. Seit längerem machen ihr teure Energie, US-Zölle, die schwache Konjunktur und Überkapazitäten am Weltmarkt zu schaffen. Der Iran-Krieg hat die Lage verschärft. Öl und Gas spielen eine zentrale Rolle bei der Produktion von Kunststoffen, Dünger und Medikamenten.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.