In Absprache mit der Branche wurde in Berlin die sogenannte "Chemieagenda 2045" vorgelegt, die unter anderem eine Senkung der Stromkosten vorsieht. Geplant ist zudem, Firmen von Belastungen durch den CO2-Emissionshandel zu entlasten. Ferner will sich die Bundesregierung auf EU-Ebene für Vereinfachungen im Chemikalienrecht einsetzen.
Die Chemie zählt zu den größten Industriebranchen in Deutschland. Seit längerem machen ihr teure Energie, US-Zölle, die schwache Konjunktur und Überkapazitäten am Weltmarkt zu schaffen. Der Iran-Krieg hat die Lage verschärft. Öl und Gas spielen eine zentrale Rolle bei der Produktion von Kunststoffen, Dünger und Medikamenten.
Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.