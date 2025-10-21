Initiative von Hannover
Bundesregierung lehnt Hilfsangebot für Kinder aus Gaza ab

Hannover ist mit dem Angebot, bis zu 20 kranke und verletzte Kinder aus dem Gazastreifen und aus Israel aufzunehmen, an der ablehnenden Haltung der Bundesregierung gescheitert.

    Gaza-Krieg: Palästinensische Kinder suchen Zuflucht in einer UNO-Schule
    Kinder im Gaza-Krieg (picture-alliance / dpa / Mohammed Saber)
    Oberbürgermeister Onay von den Grünen sagte, die Absage sei enttäuschend und nicht nachvollziehbar. In einem Schreiben des Bundesinnenministerium heißt es, auch nach den Fortschritten bei der Beendigung der Kampfhandlungen sei die Lage im Gaza-Streifen sehr unübersichtlich. Die Ausreise von Kindern zur Behandlung in Deutschland sei mit aufwendigen Verfahren verbunden – etwa zur Klärung der Identität der Betroffenen und ihrer Familien sowie deren sicherheitsrechtlicher Beurteilung.
    Neben Hannover hatten sich auch Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Bonn, Frankfurt am Main und Kiel der Initiative angeschlossen.
