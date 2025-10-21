Initiative von Hannover

Kinder im Gaza-Krieg (picture-alliance / dpa / Mohammed Saber)

Oberbürgermeister Onay von den Grünen sagte, die Absage sei enttäuschend und nicht nachvollziehbar. In einem Schreiben des Bundesinnenministerium heißt es, auch nach den Fortschritten bei der Beendigung der Kampfhandlungen sei die Lage im Gaza-Streifen sehr unübersichtlich. Die Ausreise von Kindern zur Behandlung in Deutschland sei mit aufwendigen Verfahren verbunden – etwa zur Klärung der Identität der Betroffenen und ihrer Familien sowie deren sicherheitsrechtlicher Beurteilung.

Neben Hannover hatten sich auch Bremen, Düsseldorf, Leipzig, Bonn, Frankfurt am Main und Kiel der Initiative angeschlossen.

