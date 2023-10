Ein Raketenabwehrsystem vom Typ Iris-T. (Christoph Schmidt / dpa / Christoph Schmidt)

Wie das Bundesverteidigungsministerium in Berlin bekanntgab, soll das Land eine umfangreiche Lieferung von Luftabwehrsystemen, Panzern und Munition als Unterstützung für die Wintermonate erhalten. Darunter seien das bereits in der vergangenen Woche zugesagte zweite Luftverteidigungssystem Patriot sowie acht weitere Startgeräte und mehr als 60 Lenkflugkörper, erklärte das Ministerium. Hinzu kämen weitere Iris-T-Systeme mit Lenkflugkörpern und drei Flugabwehrkanonenpanzer vom Typ Gepard.

Ukrainische Spezialkräfte erhalten demnach weitere Fahrzeuge, Waffen und Ausrüstung. In den nächsten Wochen sollen zudem weitere 10 Kampfpanzer Leopard, 15 geschützte Transport- und knapp 20 geschützte Sanitätsfahrzeuge in der Ukraine eintreffen. Verteidigungsminister Pistorius sagte, mit den Hilfen werde die Einsatzbereitschaft der ukrainischen Streitkräfte in den kommenden Monaten weiter erhöht.

