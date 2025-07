Die Türkei kauft 40 Eurofighter. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Man habe eine Voranfrage der Industrie positiv beschieden, sagte Regierungssprecher Kornelius in Berlin. Großbritannien und die Türkei unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Export von Kampfjets. Ankara will 40 der in Großbritannien montierten Eurofighter kaufen.

Eine Vereinbarung war bisher Berichten zufolge an der fehlenden Zustimmung aus Berlin gescheitert. Da Deutschland an dem europäischen Gemeinschaftsprojekt beteiligt ist, können die Kampfjets ohne Einwilligung der Bundesregierung nicht exportiert werden.

