Nahost-Krieg

Deutschland will das UNRWA wieder unterstützen. (Archivbild) (Ashraf Amra/Zuma Press/dpa)

Zugleich betonten die Ministerien, die Empfehlungen des Untersuchungsberichts müssten unverzüglich umgesetzt werden. Das Hilfswerk müsse etwa die Überprüfung der Besetzung seiner Posten verbessern.

Die Untersuchung war nach Vorwürfen eingeleitet worden, dass UNRWA-Mitarbeiter in den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober verwickelt waren. Zahlreiche Staaten hatten daraufhin ihre Zahlungen vorläufig eingestellt. Deutschland stoppte die finanzielle Unterstützung Ende Januar. Für die Arbeit der UNRWA in anderen Regionen floss aber weiter Geld. So stellte die Bundesregierung Ende März dem Palästinenserhilfswerk 45 Millionen Euro für die Arbeit in Jordanien, Libanon, Syrien und im Westjordanland zur Verfügung. Insgesamt unterstützte Deutschland UNRWA eigenen Angaben zufolge im Jahr 2023 mit mehr als 200 Millionen Euro.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.