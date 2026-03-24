Klimaschutz

Der Bau von Windkraftanlagen soll beschleunigt werden. (picture alliance / Jochen Tack)

Umweltminister Schneider und Wirtschaftsministerin Reiche kündigten an, bis 2030 zusätzlich zwölf Gigawatt Windenergie an Land auszuschreiben. CDU-Politikern Reiche erklärte, die ⁠Anlagen müssten dort gebaut ⁠werden, wo Energie benötigt ‌werde, um unnötige Systemkosten in Milliardenhöhe zu vermeiden.

Die Windkraftbranche hatte gewarnt, dass ​die gesetzlich festgelegten Ausbauziele für Windenergie verfehlt werden könnten und eine Erhöhung ​der staatlichen Förderauktionen gefordert. Deutschland will bis 2030 einen Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch von 80 Prozent erreichen.

Morgen soll Bundeskabinett das neue Klimaschutzprogramm der Regierung beschließen. Darin wird erklärt, die die Klimaziele erreicht werden sollen will. Bislang ist dies nicht gewährleistet. Probleme machen insbesondere der Gebäude- und Verkehrsbereich.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.