Investitionen

Davon sind knapp 107 Milliarden Euro für die Schiene, fast 52 Milliarden für Bundesstraßen und rund acht Milliarden für Wasserwege vorgesehen, wie das Verkehrsministerium in Berlin mitteilte. In den Jahren 2020 bis 2024 waren es zusammen 102 Milliarden Euro. Man werde sich an noch mehr Baustellen gewöhnen müssen, sagte Verkehrsminister Schnieder. Zunächst stünden Sanierungen im Vordergrund, vor allem beim Schienennetz und bei Autobahnbrücken. Anschließend soll es laut dem CDU-Politiker dann verstärkt um den Neubau von Straßen und Schienenwegen gehen.

Die eingeplanten Gelder kommen teilweise aus dem normalen Haushalt und teilweise aus dem 500 Milliarden Euro schweren Sondertopf zur Modernisierung der Infrastruktur.

