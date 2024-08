Arbeitsmarkt

Einem Bericht zufolge warten mehr als 1.400 aus der Ukraine geflohene Ärzte in Deutschland auf eine Zulassung. (imago images / Panthermedia)

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine Überarbeitung der Approbationsordnung für Ärzte werde derzeit vorbereitet. Für die Erteilung von Berufserlaubnissen durch die Länder an ukrainische Ärzte mit abgeschlossener Ausbildung sei allerdings keine Rechtsänderung durch den Bund notwendig, betonte das Ministerium. Es reagierte damit auf Forderungen aus den Ländern und auf einen Bericht der Zeitung "Welt am Sonntag". Demnach warten mehr als 1.400 aus der Ukraine geflohene Ärzte in Deutschland seit Längerem auf eine Zulassung. 187 Anträge seien bisher bewilligt worden.

