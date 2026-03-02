Die Bundesregierung will nicht militärisch gegen den Iran vorgehen. (picture alliance / dpa / AP / Vahid Salemi)

Im Nahen Osten stationierte Bundeswehrsoldaten würden sich im Fall eines Angriffs ausschließlich verteidigen, erklärte Regierungssprecher Kornelius. Eine gemeinsame Erklärung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zum Iran-Krieg hatte Spekulationen über eine deutsche Beteiligung genährt. Darin heißt es, die drei Länder würden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die eigenen Interessen und die der Verbündeten in der Region zu verteidigen.

Die Bundeswehr hat mehr als 500 Soldaten als Beitrag zu internationalen Militäreinsätzen in den Nahen Osten entsandt. Sie sind unter anderem in Jordanien, im Irak sowie im Libanon stationiert.

