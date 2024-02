Konjunktur

Bundeswirtschaftsminister Habeck beim Handwerkspolitischen Forum Ost (Jan Woitas/dpa)

Das kündigte Wirtschaftsminister Habeck am Rande einer Veranstaltung des Handwerks in Leipzig an. Er will kommende Woche den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen. Dies sei dramatisch schlecht, sagte Habeck. So könne man nicht weitermachen.

Er warb erneut für eine Reform der Schuldenbremse und mehr Investitionen, um das Wachstum zu stimulieren. Die FDP und die Union lehnen eine Reform der Schuldenbremse ab.

Die Ampel-Regierung will Bundesfinanzminister Lindner zufolge bis zum Frühjahr ein Konzept zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland vorlegen. Sowohl Lindner als auch Habeck hatten die Bundesrepublik als Standort zuletzt als nicht mehr wettbewerbsfähig bezeichnet.

