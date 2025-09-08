Bayrou droht Niederlage

Der französische Ministerpräsident Bayrou (picture alliance / MAXPPP / Julien Mattia / Le Pictorium)

Sollte es dazu kommen, bleibt die Regierung zunächst geschäftsführend im Amt, bis Präsident Macron einen neuen Premierminister ernennt. Bayrou ist bereits der vierte Premier in Frankreich innerhalb von drei Jahren.

Die Bundesregierung blickt nach eigenen Angaben nicht mit Besorgnis nach Paris. Regierungssprecher Kornelius sagte in Berlin, die Stabilität der Eurozone hänge von vielen Staaten ab. Man hoffe, dass Frankreich weiterhin als europäischer Partner eng für Absprachen bereitstehe.

Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger warnte hingegen vor den Auswirkungen einer politischen Krise im Nachbarland. Nötig seien ein Frankreich und ein Deutschland, die sich klar für Europa einsetzten, sagte sie dem Magazin Politico.

