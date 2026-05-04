Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf ein Papier mit 20 Empfehlungen berichtet, problematisiert das Expertengremium, dass in Deutschland nach wie vor renditeschwache Anlageformen weit verbreitet sind. Damit sind zum Beispiel Sparbücher und Tagesgeld gemeint, die nur vergleichsweise geringe Renditen bringen. Insbesondere hinsichtlich der privaten Altersvorsorge schlägt der Beirat demnach eine automatische Einbeziehung aller Arbeitnehmer vor. Wer nicht wolle, müsse explizit widersprechen. Das könne dazu beitragen, dass mehr Menschen an den Chancen des Kapitalmarkts partizipierten.
Der von Bundesfinanzminister Klingbeil eingesetzte Beirat hilft bei der Umsetzung des schuldenfinanzierten Investitionspakets für Infrastruktur und Klimaneutralität. Es umfasst 500 Milliarden Euro. Der erste offizielle Bericht wird für Juni erwartet. Der Beiratsvorsitzende Christ sagte, die spürbaren Konsequenzen des Irankriegs zeigten, dass Deutschland mehr für seine wirtschaftliche Resilienz tun müsse.
Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.