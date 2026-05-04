Der Beirat fordert von der Bundesregierung, die Bürgerinnen und Bürger beim Vermögensaufbau am Anleihen- und Aktienmarkt mehr zu unterstützen. (IMAGO / Westlight)

Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf ein Papier mit 20 Empfehlungen berichtet, problematisiert das Expertengremium, dass in Deutschland nach wie vor renditeschwache Anlageformen weit verbreitet sind. Damit sind zum Beispiel Sparbücher und Tagesgeld gemeint, die nur vergleichsweise geringe Renditen bringen. Insbesondere hinsichtlich der privaten Altersvorsorge schlägt der Beirat demnach eine automatische Einbeziehung aller Arbeitnehmer vor. Wer nicht wolle, müsse explizit widersprechen. Das könne dazu beitragen, dass mehr Menschen an den Chancen des Kapitalmarkts partizipierten.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.