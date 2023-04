Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will Digitalisierung der Bildung weiter vorantreiben. (picture alliance / photothek / Janine Schmitz)

Das Bundesbildungsministerium in Berlin hat dafür ein sogenanntes Kompetenzzentrum gestartet. Der Ausbau der Fortbildungsangebote betrifft zunächst den digitalen Unterricht in den sogenannten Mint-Fächern - also Mathematik und Informatik sowie die naturwissenschaftlichen Fächer Biologie, Chemie und Physik. Bis zum Sommer sollen drei weitere Kompetenzzentren folgen, etwa im Bereich der Sprachen. Das Ministerium will bis 2026 rund 205 Millionen Euro in die Fortbildung investieren.

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger sagte in Berlin, es gehe darum, Lehrerinnen und Lehrer für den digitalen Unterricht zu begeistern. Digitale Kompetenzen würden immer mehr zu einer Frage der Chancengerechtigkeit und Teilhabe.

