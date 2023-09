Konjunktur

Bundeswirtschaftsministerium und Industrie rechnen erst für Ende des Jahres mit einem Wirtschaftsaufschwung. (dpa / Daniel Reinhardt)

Das geht aus heute veröffentlichten Berichten des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, hervor. Dort heißt es, dass die Wirtschaft erst um die Jahreswende an Fahrt gewinnen werde, vor allem wegen des stockenden Außenhandels. Die deutsche Wirtschaft ist drei Quartale in Folge nicht gewachsen. Gründe sind steigende Zinsen, eine schwache Weltkonjunktur und die hohe Inflation. Der BDI erwartet deshalb, dass das Bruttoinlandsprodukt im gesamten Jahr um 0,4 Prozent zurückgehen wird. Dem Internationalen Währungsfonds zufolge dürfte Deutschland die einzige große Industrienation sein, deren Wirtschaft in diesem Jahr schrumpft.

