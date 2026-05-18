Diplomatie

Der türkische Außenminister Hakan Fidan und Bundesaußenminister Johann Wadephul (r.) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. (picture alliance / AP Photo / Ebrahim Noroozi / Ebrahim Noroozi)

Außenminister Wadephul sagte bei einer Pressekonferenz mit seinem türkischen Amtskollegen Fidan in Berlin, er begrüße, dass die türkische Regierung am Ziel einer EU-Vollmitgliedschaft festhalte. Für einen Beitritt müsse das Land allerdings alle Kriterien erfüllen. Wadephul betonte, aus Sicht der Bundesregierung sei es erstrebenswert, die strategischen Beziehungen zwischen der Türkei und der EU weiter auszubauen. Das Land habe das Potenzial, erheblichen Einfluss auf die Kriege in der Ukraine und im Iran zu nehmen.

Der türkische Außenminister Fidan erklärte, es sei für Ankara vorrangig, Pakistans Vermittlungsbemühungen in den Verhandlungen zwischen Iran und USA zu unterstützen und die Waffenruhe aufrechtzuerhalten.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.