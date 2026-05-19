Diplomatie

Der türkische Außenminister Hakan Fidan und Bundesaußenminister Johann Wadephul (r.) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Berlin. (picture alliance / AP Photo / Ebrahim Noroozi / Ebrahim Noroozi)

Für einen Beitritt müsse das Land allerdings alle Kriterien erfüllen. Wadephul betonte, aus Sicht der Bundesregierung sei es erstrebenswert, die strategischen Beziehungen zwischen der Türkei und der EU weiter auszubauen. Das Land habe das Potenzial, erheblichen Einfluss auf die Kriege in der Ukraine und im Iran zu nehmen.

Der türkische Außenminister Fidan erklärte, es sei für Ankara vorrangig, Pakistans Vermittlungsbemühungen in den Verhandlungen zwischen Iran und USA zu unterstützen und die Waffenruhe aufrechtzuerhalten.

Der Besuch Fidans fand in einem besonderen bilateralen Rahmen statt: Bundeskanzler Merz hatte bei seinem Antrittsbesuch in der Türkei im Oktober erklärt, er habe gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Erdogan entschieden, den "strategischen Dialog der Außenminister" wieder aufzunehmen. Das Format war 2013 ins Leben gerufen worden, fand aber seitdem nur zweimal statt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.