Olympische Spiele

Innen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD) (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Das Kabinett beschloss dazu, dass Innen- und Sportministerin Faeser am Rande der Olympischen Spiele in Paris eine gemeinsame Erklärung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund sowie den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten unterzeichnet. Bisher haben Berlin, Hamburg, Leipzig, München und die Region Rhein-Ruhr Interesse bekundet.

Die SPD-Politikerin Faeser glaubt, dass die Spiele 50 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung nicht nur sportliche Begeisterung entfachen, sondern auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken könnten.

DOSB-Chef Weickert warnte davor, sich zu früh auf die Jahreszahl für eine Bewerbung festzulegen. Über einen deutschen Anlauf schon für 2036, genau 100 Jahre nach den Nazi-Spielen von Berlin, war kontrovers diskutiert worden.

Die letzten Olympia-Kampagnen waren am Widerstand der Bevölkerung in München und Hamburg gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 24.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.