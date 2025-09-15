Die Situation in Afghanistan ist seit der Machtübernahme der Taliban schwierig - vor allem für Frauen (AFP / WAKIL KOHSAR)

Die Kontakte seien technischer Natur und keine Anerkennung des Regimes in Kabul, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin. Sie seien erforderlich, um deutlich regelmäßiger Menschen nach Afghanistan abzuschieben als bisher. Es habe Anfang September ein Gespräch in Doha gegeben, der Hauptstadt von Katar. Weitere seien in Vorbereitung.

Damit blieb offen, ob die nächste Runde des Austauschs in Kabul stattfindet. Medienberichten vom Wochenende zufolge gibt es im Bundesinnenministerium entsprechende Pläne. Bundesaußenminister Wadephul sagte allerdings gestern, er halte Gespräche an einem anderen Ort als Doha für nicht erforderlich.

