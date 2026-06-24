Abschiebungen

Deutschland hat in den vergangenen Monaten mehrfach rechtskräftig verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Dabei geht es um die Abschiebung von afghanischen Straftätern aus Deutschland. Merz wurde mit der Kritik daran während seiner turnusmäßigen Befragung im Bundestag konfrontiert, und zwar seitens der Grünen. Der Kanzler sagte, die Bundesregierung reiche den Islamisten nicht die Hand. Auf der notwendigen technischen Ebene werde aber eine Zusammenarbeit gesucht, die im deutschen Interesse liege.

Deutschland hatte in den vergangenen Monaten mehrfach rechtskräftig verurteilte Straftäter nach Afghanistan abgeschoben. Grundlage dafür ist eine vom Bundesinnenministerium mit den Machthabern in Kabul verhandelte Vereinbarung. Konsularbeamte aus Afghanistan erhalten im Zuge dessen Zugang zu den Vertretungen ihres Landes in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.