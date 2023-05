"Versuch der Einschüchterung"

Der belarussische Präsident Lukaschenko (AP)

Ein Regierungssprecher sagte in Berlin, die behauptete Verlegung sei ein weiterer, durchsichtiger Versuch der nuklearen Einschüchterung durch Russland. Das weise man entschieden zurück.

Das US-amerikanische "Institute for the Study of War" erklärte, man sehe in der Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus keine wachsende Gefahr mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. In einer Analyse des Instituts heißt es zur Begründung, schon jetzt könne Russland mit seinen Nuklearwaffen Ziele überall erreichen. Die US-Experten sehen eine Stationierung solcher Waffen in Belarus daher vor allem als Schritt Moskaus, seinen Einfluss in dem Nachbarland weiter auszubauen.

