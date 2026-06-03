Auch der Flughafen von Kuwait wurde wieder angegriffen (Foto von März 2026). (Uncredited/AP/dpa)

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes teilte mit, Angriffe auf Unbeteiligte und insbesondere auf zivile Infrastruktur seien in keiner Weise hinnehmbar und müssten sofort eingestellt ‌werden.

Auch das kuwaitische Außenministerium verurteilte die iranischen Drohnen- und Raketenattacken, bei denen wichtige und zivile Infrastruktur wie der internationale Flughafen beschädigt worden seien. An dem Flughafen wurden laut Gesundheitsministerium mindestens ein Mensch getötet und 63 weitere verletzt - darunter Reisende, Mitarbeiter des Flughafens und andere Zivilisten. Zeitweise musste der kommerzielle Flugverkehr dort eingestellt werden. Bei den Angriffen wurden nach offiziellen Angaben auch diplomatische Vertretungen beschädigt. - In der Nacht hatten Irans Revolutionsgarden Raketen und Drohnen auf die benachbarten Golfstaaten Kuwait und Bahrain abgefeuert. Die USA wehrten nach eigenen Angaben mehrere Angriffe Teherans ab und nahmen ihrerseits iranische Ziele ins Visier.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.