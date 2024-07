Russischer Angriffskrieg

Insbesondere die Lage der Zivilisten und der Kinder in der Ukraine sei "in großen Teilen dramatisch", hieß es weiter. Sie seien seit mehr als zwei Jahren "einem brutalen Angriffskrieg ausgesetzt, der unterscheidungslos Opfer" fordere, und zwar durch russische Bomben und Angriffe, die durch nichts zu rechtfertigen seien.

Einen Tag vor dem NATO-Gipfel in Washington wurden durch Raketenangriffe auf die Ukraine mindestens 20 Menschen getötet . In Kiew wurde ein Kinderkrankenhaus getroffen, wie Präsident Selenskyj mitteilte. Die Bundesregierung hofft eigenen Angaben zufolge bei dem Gipfel in Washington auf weitere Zusagen für die Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen an die Ukraine. Die NATO begeht bei dem Gipfel ihrer Staats- und Regierungschefs von Dienstag bis Donnerstag ihr 75-jähriges Bestehen.