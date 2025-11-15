"Nicht unsere Haltung"

Regierungssprecher Meyer sagte in Berlin, das sei nicht die Position der Bundesregierung. Auch im Gesundheitsministerium werde diese Haltung nicht verfolgt. Der Drogenbeauftragte hatte in einer Talkshow hinterfragt, ob sehr alte Menschen noch sehr teure Medikamente erhalten sollten. Er betonte, die Selbstverwaltung der Medizin brauche klarere und verbindliche Leitlinien, ob Medikamente in bestimmten Lebensphasen noch genutzt werden sollten.
Die Deutsche Stiftung Patientenschutz reagierte empört. Der frühere Gesundheitsminister Lauterbach schrieb auf X, eine Altersrationierung teurer Medikamente sei ethisch unhaltbar und unnötig.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.