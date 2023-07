Der Bund sieht für die Kindergrundsicherung zunächst zwei Milliarden Euro pro Jahr vor. (imago images / photothek / Ute Grabowsky )

Diese Zahl hatte die "Süddeutsche Zeitung" genannt und geschrieben, der Betrag sei in der Finanzplanung des Bundes für die Jahre 2025 bis 2027 enthalten. Dazu sagte nun Bundesfinanzminister Lindner dem "Handelsblatt", die zwei Milliarden seien lediglich als "Merkposten" veranschlagt. Eine präzise Kostenschätzung gebe es noch nicht. Auch das Bundesfamilienministerium wollte den Bericht nicht bestätigen. Die Kabinettsgespräche darüber dauerten an, hieß es in Berlin.

Die zwei Milliarden Euro jährlich wären deutlich weniger als der von Bundesfamilienministerin Paus ursprünglich veranschlagte Betrag: Die Grünen-Politikerin war von zwölf Milliarden Euro für die Einführung einer Kindergrundsicherung ausgegangen. Diese zählt zu den zentralen sozialpolitischen Projekten der Ampelkoalition: Ziel ist, Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien finanziell besser abzusichern.

