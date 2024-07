Verkehrspolitik

Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf die "Nationale Fußverkehrsstrategie" der Bundesregierung. Der Entwurf befindet sich zurzeit in der Ressortabstimmung und liegt dem Blatt vor . Darin heißt es, dass 22 Prozent aller Strecken in Deutschland zu Fuß zurückgelegt werden. Ziel der Strategie sei es, den "Wegeanteil" bis 2030 deutlich zu steigern, schreibt die Zeitung. Ein anderer wichtiger Aspekt hinter dem Plan: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kamen im vergangenen Jahr 437 Fußgängerinnen und Fußgänger ums Leben, was einen Anstieg von zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutete.