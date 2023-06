Konfuzius-Institut in Duisburg. (picture alliance/dpa/Fabian Strauch)

Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger sagte dem "Handelsblatt", es gebe hier eine direkte Einflussnahme Chinas auf Wissenschaft und Lehre in Deutschland. Dem müssten klare Grenzen gesetzt werden. Die FDP-Politikerin rief die Hochschulen auf, ihre Zusammenarbeit mit den Konfuzius-Instituten zu beenden.

Die deutsche Hochschulrektorenkonferenz lehnte ein pauschales Verbot der Kooperation mit Konfuzius-Instituten dagegen ab. Ihr Präsident Rosental sagte der Zeitung, dies erscheine ihm nicht sinnvoll, da die jeweiligen Erfahrungen vor Ort unterschiedlich seien.

In Deutschland gibt es laut Regierungsangaben 19 solcher Institute, die mehrheitlich an Hochschulen angesiedelt sind. Dort finden Sprachkurse, aber auch Veranstaltungen zu chinesischer Kultur und Geschichte statt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die Einrichtungen in seinem aktuellen Jahresbericht als Instrument der politischen Einflussnahme Pekings ein.

