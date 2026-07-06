Bundeshaushalt 2027

Das von Finanzminister Klingbeil vorgelegte Budget sieht höhere Schulden und Ausgaben vor als zunächst geplant. Die Neuverschuldung beträgt knapp 119 Milliarden Euro, rund acht Milliarden mehr als noch im Frühjahr veranschlagt. Die Gesamtausgaben betragen rund 555 Milliarden Euro.
Klingbeils Ministerium begründet die Mehrausgaben insbesondere mit den Auswirkungen des Iran-Kriegs, den gestiegenen Energiepreisen und der schwachen Konjunkturlage. Der Haushalt soll bis Ende des Jahres vom Bundestag verabschiedet werden.
Diese Nachricht wurde am 06.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.