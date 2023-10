Um sich von China unabhängiger zu machen, will die Bundesregierung Investitionegarantien für das Ausland erhöhen. (Archivbild) (dpa/Michael Kappeler)

Ziel sei es, Anreize zu setzen, um die starke Abhängigkeit von China in verschiedenen Bereichen zu verringern, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf ein Papier des Wirtschaftsministeriums. 34 ausgewählte Länder sollten dabei bevorzugt werden. Dazu gehören in Südamerika etwa Argentinien und Brasilien. In Asien werden unter anderem Indien, Malaysia und Vietnam genannt. Auch mehrere Staaten in Afrika, auf dem Balkan und die Türkei sind dabei. Investiert ein deutsches Unternehmen in einem der Länder, soll im Schadensfall der Selbsterhalt der Firma auf 2,5 Prozent halbiert werden.

Investitionsgarantien haben in der deutschen Außenwirtschaftspolitik eine wichtige Bedeutung. In diesem Jahr sicherte der Bund dem Bericht zufolge bis Juni rund 30 Milliarden Euro im Ausland gegen Risiken wie Enteignung, Krieg oder Rechtsbrüche ab.

