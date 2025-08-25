Sicherheit

Drohnen sind eine Gefahr auch für Bundeswehr-Standorte. (picture alliance / Daniel Kubirski)

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf Regierungskreise berichtet, soll am Mittwoch ein Gesetz im Kabinett beschlossen werden, mit dem Feldjäger der Bundeswehr mehr Befugnisse erhalten. So soll die Zerstörung von Drohnen ermöglicht werden, auch wenn keine Gefahr im Verzug ist. Ziel sei es, einen besseren Schutz vor Spionage zu erreichen, schreibt afp. In dem Zusammenhang soll es Bundeswehr-Personal in Zukunft auch erlaubt sein, Personen zu überprüfen, die in der Nähe von Kasernen etwa mit einem Steuerungsgerät in den Händen angetroffen werden. Der Militärische Abschirmdienst MAD wird laut Bericht ebenfalls mehr Befugnisse erhalten.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Zahl der Drohnensichtungen über Militäreinrichtungen in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

