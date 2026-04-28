Wirtschaft
Bundesregierung will private Investitionen in die Ukraine stärken - Pistorius: Deutschland profitiert von strategischer Zusammenarbeit

Die Bundesregierung will deutsche Kapitalgeber für private Investitionen in ukrainische Rüstungsbetriebe und Gemeinschaftsunternehmen gewinnen.

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Bundeswirtschaftsminister Klingbeil geben gemeinsam eine Pressekonferenz. Sie stehen hinter silbernen Stehpulten. Pistorius redet.
    Die Minister Pistorius (Mitte), Reiche und Klingbeil werben für deutsche Privat-Investitionen in der Ukraine. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)
    Dazu hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius zu Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern eingeladen. Wirtschaftsministerin Reiche und Finanzminister Klingbeil nahmen teil; ebenso wie Vertreter aus der Finanzbranche, der Rüstungsindustrie und von Start Ups. Pistorius betonte, aus der Unterstützung Kiews im Kampf gegen den russischen Aggressor sei eine strategische Partnerschaft geworden. Deutschland könne ⁠von der Ukraine lernen, zum Beispiel in den Bereichen Drohnen und ⁠Cyberabwehr.
    Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.