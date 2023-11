Haushaltspolitik

Bundesregierung will Schuldenbremse aussetzen

Die Ampelkoalition will für das laufende Jahr die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse nun doch aussetzen. Bundesfinanzminister Lindner kündigte an, dass er dem Kabinett in der kommenden Woche den Entwurf eines Nachtragshaushalts für 2023 vorlegen werde. So sollten Kredite für die bereits ausgezahlten Energiepreisbremsen nachträglich rechtlich abgesichert werden, betonte der FDP-Politiker.

23.11.2023