Neues Programm

Dazu wurde das Programm CyberGovSecure durch die Bundesverwaltung gestartet. In Abstimmung mit dem Bundesdigitalministerium und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollen in den kommenden Jahren Maßnahmen zur Erhöhung der Cyberresilienz umgesetzt werden.
BSI-Präsidentin Plattner sagte, Cyberangriffe seien längst Teil der sicherheitspolitischen Realität. Mit dem Programm schaffe man erstmals einen strukturierten und ressortübergreifenden Rahmen, um Sicherheitsmaßnahmen koordiniert und praxisnah umzusetzen.
Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.